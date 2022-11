les journées culturelles à l’île de Djerba en marge du XVIIIème Sommet de la Francophonie

Les journées culturelles à l’île de Djerba se déroulent du 13 au 21 novembre 2022 au Musée du patrimoine traditionnel à l’occasion de l’organisation par la Tunisie du XVIIIème sommet de la Francophonie indique l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC).

L’AMVPPC, organisatrice de l’événement précise qu’elle présentera un programme riche et diversifié comprenant un certain nombre d’expositions, d’ateliers comme l’atelier de sculpture, de moulage, de mosaïques et de la céramique, mais aussi des ateliers pour les jeux du patrimoine et l’art de la marionnette, ainsi que des spectacles d’art, de musique et de théâtre.

Durant ces journées culturelles de l’île de Djerba, l’artiste Manel Abdelkoui présentera une performance artistique dirigée par Dr. Zouhair Ben Tardayet intitulé “Guirba” dans l’espace du Musée du patrimoine traditionnel de Djerba afin de valoriser le patrimoine culturel riche et diversifié de l’île de Djerba sous forme d’un storytelling théâtrale.

L’artiste Omar Waer assurera une performance artistique intitulée “Amber Project” dans un concert qui regroupe jazz et musique traditionnelle insulaire.

Un certain nombre de visites virtuelles, d’expériences immersives et d’applications numériques qui présenteront plusieurs sites archéologiques et monuments historiques permettant aux visiteurs de profiter d’expériences inédites sont prévus par l’AMVPPC dans le cadre de son ouverture aux nouvelles technologies.

De plus, tout au long des journées culturelles à l’île de Djerba, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) projettera aux publics des films documentaires produits par elle et qui mettent en valeur le patrimoine culturel et historique de la Tunisie.

Programme journées culturelles à l’île de Djerba :

les journées culturelles à l’île de Djerba s’organisent sous l’égide du Ministère des Affaires Culturelles en collaboration avec l’Institut National du Patrimoine (INP), le Centre National d’Arts de la Marionnette (CNAM), l’Association Pour la Sauvegarde de l’île de Djerba (ASSIDJE) et l’Association Tunisienne de Sauvegarde des Jeux et Sport du Patrimoine et des Peintres.

Tekiano avec l’AMVPPC