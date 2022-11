Parution du livre Salah Ben Youssef et les youssefistes de M’Hamed Oueldi

Le livre “Salah Ben Youssef et les youssefistes” Au tournant de l’indépendance tunisienne 1955-1956 de M’Hamed Oueldi vient de paraitre aux éditions Cérès. Le livre en français de 224 revient sur une période délicate de la Tunisie post indépendance, marquée par des conflits de premier ordre…

Si Salah contre Si Habib, youssefisme contre bourguibisme, Orient contre Occident, panarabisme contre tunisienneté, souveraineté contre dépendance. Conflit individuel ou culturel, conflit politique ou social : quel fut l’objet véritable des affrontements entre Tunisiens, en 1955-1956, au tournant de l’indépendance ?

M’hamed Oualdi, l’auteur, inscrivant les hommes et les faits dans une dynamique historique, sollicitant les documents d’époque (journaux et archives), parvient à dépasser l’écueil et donne de Salah Ben Youssef et du youssefisme une approche renouvelée, différenciée : les protagonistes, leurs portraits, leurs discours, leurs situations, leurs actions, leurs itinéraires passés et à venir.

En contrepoint, il pose alors la question essentielle de la mise en place progressive d’un régime autoritaire dans la jeune Tunisie indépendante. Et en ce sens, ce livre est aussi, en filigrane, un essai pour saisir cette première dérive vers l’unanimisme. Participant d’une histoire renouvelée de la Tunisie contemporaine, cet essai est une synthèse exemplaire sur un moment critique de la période postcoloniale, dont les effets et les résonances ne finissent pas de se faire sentir.

Biographie de M’hamed Oualdi

Professeur des Universités à Sciences Po Paris, agrégé d’histoire, M’hamed Oualdi a enseigné l’histoire du Maghreb moderne et contemporain (XVIe – début XXIe siècle) à l’Institut des langues orientales (INALCO) à Paris, puis à l’université de Princeton aux États-Unis où il a été Associate Professor. Il a notamment publié “Esclaves et maîtres, les mamelouks au service des beys de Tunis du XVIIe siècle aux années 1880″ (Paris, Publications de la Sorbonne, 2011) ;” A Slave Between Empires. A Transimperial History of North Africa ” (Columbia University Press, 2020).

Le livre “Salah Ben Youssef et les youssefistes” est disponible pour la vente en ligne sur le site ceresbookshop.com .

