Enda inter-arabe propose la pièce de théâtre “Ken Wsolt” à la maison de la culture Ibn Rachik

La pièce de théâtre “Ken Wsolt” (كان وصلت) , dernier né du programme culturel “culture & citoyenneté” lancé par l’institution de microcrédit enda inter-arabe, sera présentée à la maison de la culture Ibn Rachik à Tunis.

La pièce, écrite et produite par Lassâad Bousbîi, mettra en scène des jeunes issus de la Cité Ettahrir. Elle raconte la traversée clandestine d’une dizaine de passagers rassemblés par hasard. À bord d’une embarcation de fortune, les destins de ces personnages se nouent. Si elle relate les méandres de l’immigration clandestine, elle raconte aussi les espoirs, les déboires, la désillusion et la quête de ces jeunes.

Enda inter-arabe a mis en place un programme spécifique en vue de promouvoir les arts et la culture dans les quartiers populaires en Tunisie, encourager et valoriser la créativité artistique et culturelle chez les jeunes et les enfants. Le lancement de l’espace “culture & citoyenneté” au sein d’Enda à cité ettahrir concrétise cette volonté.

La première présentation de la pièce de théâtre “Ken Wsolt” aura lieu samedi 12 novembre 2023 à 17h à la maison de la culture Ibn Rachik.

Tekiano