Forum des Entreprises d’ESPRIT : Les entreprises et étudiants invités à s’inscrire

Le Forum des Entreprises d’esprit organisé par le Groupe ESPRIT (Esprit School of Business et Esprit School of Engineering) se tiendra au Campus El Ghazala mercredi 16 Novembre 2022, de 12H00 à 17h.

Le forum des Entreprises de l’Ecole Esprit constitue une occasion de rencontre pour les étudiants avec le monde professionnel, en particulier ceux qui sont à la recherche de stages de fin d’études, stages d’été ou d’emploi.

Des rencontres avec nos responsables pédagogiques seront planifiées afin d’initier des projets de coopération win-win!

La participation est ouverte pour les entreprises qui désirent installer leurs stands et proposer des offres aux étudiants quelque soit leurs types d’actvitiés. Ils doivent s’inscrire en ligne en remplissant le formulaire. https://lnkd.in/eaEgqR7K.

Les étudiants et diplômés peuvent participer au Forum en effectuer une inscription gratuite en ligne https://lnkd.in/ekS27bj2

ESPRIT est un établissement d’enseignement supérieur privé, agréé par l’Etat, fondé en 2003, à l’initiative d’universitaires rompus à l’enseignement et qui ont voulu relever le défi de créer une école privée dédiée à la formation d’ingénieurs opérationnels, initialement dans les domaines des TIC, répondant aux exigences des entreprises du secteur.

Par ailleurs, le comité organisateur invite les étudiants à s’inscrire sur le site espritconnect.com pour recevoir toutes les offres relatives aux webinars, emplois, stages d’été, PFE, …).

