Ghali en rêvait et McDonald l’a fait : De l’harissa dans les hamburgers

L’artiste international italien d’origine tunisienne Ghali, qui est le nouvel ambassadeur de la fameuse chaîne de restauration américaine Macdonald en Italie vient de réaliser son rêve d’enfance : introduire la sauce tunisienne piquante Harissa à McDo.

La star a expliqué dans une publication sur sa page officielle de Facebook que lorsqu’il était enfant il n’avait pas les moyens pour acheter un sandwich vu qu’il est issu d’une famille très modeste et comment il a promis son ami secret/imaginaire « Jimmy » d’attirer l’attention de McDo afin d’introduire la Harissa dans ses sandwichs : Et le voilà aujourd’hui non seulement tenir sa promesse pour son ami, mais aussi devenir l’ambassadeur de sa marque préférée !

Ghali a aussi encouragé ses fans à suivre leurs rêves et à ne pas croire qu’il y a des rêves inaccessibles.