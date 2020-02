Sanremo 2020 : La star Ghali, parmi les invités du festival & chantera des extraits de l’album DNA (Vidéos)

Le rappeur tuniso-italien Ghali, chanteur très populaire en Italie avec des singles qui battent des records et un franc parler inégalé sera invité d’honneur de la 70ème édition du festival Sanremo, un des festivals musicaux révélateurs de talents les plus populaires en Europe.

La télévision nationale Italienne la Rai a indiqué que Ghali va rejoindre la liste des invités du 70e Festival de Sanremo, qui se déroule du 4 au 8 février 2020, dont le chanteur écossais Lewis Capaldi, le chanteur libanais Mika, le comédien Roberto Benigni, le chanteur Tiziano Ferro et le chanteur et acteur italien Massimo Ranieri et performera sur la scène de l’Ariston vendredi 7 février 2020.

Le dernier single, “Boogieman” de Ghali vient de paraitre sur Youtube et se classe déjà parmi les chansons les plus écoutées. Il s’est placé premier lors de sa sortie à la ‘classifica ufficiale FIMI’, le classement des titres les plus vendus en Italie.

Boogieman (feat. Salmo) de l’Album DNA :

Une autre chanson de l’album DNA – Flashback:

Ghali présentera un medley de ses succès ainsi que le nouveau single extrait de son nouvel album intitulé DNA qui sortira en Italie le 20 février 2020. Connu pour ses clips originaux et créatifs, Ghali décrit dans ses chansons, les transformations et les maux de l’Italie, les soucis des jeunes de sa génération et plus particulièrement ceux issus de l’immigration. Les vidéos de Ghali battent régulièrement des records de visualisation.

Le festival de Sanremo est un des plus anciens festivals de la chanson en Europe. Il a été lancé en 1951. Il se déroule annuellement au théâtre Ariston de la ville de Sanremo et est considéré comme l’émission la plus à regardée la télévision italienne La Rai 1.

Le show Sanremo a révélé des chanteurs qui se sont imposés à l’échelle mondiale comme Zucchero, Eros Ramazotti, Adriano Celentano, Massimo Raniere, Toto Cutugno, Laura Pausini, Andrea Bocelli et pleins d’autres.

Le chanteur Mahmoud, italien d’origine égyptienne a remporté l’édition 2019 du festival de Sanremo avec la chanson ‘Soldi’ qui est arrivée deuxième au concours Eurovision de la chanson 2019.



