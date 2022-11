HUAWEI P50 Pro surnommé le meilleur téléphone avec appareil photo au design esthétique

Le HUAWEI P50 Pro est surnommé le meilleur téléphone avec appareil photo au design esthétique. Il a apporté une nouvelle ère de la photographie sur smartphone. Doté d’un puissant appareil photo True-Form Dual-Matrix, d’une grande batterie de 4360mAh qui prend en charge la fonction Huawei SuperCharge de 66W avec et 50W sans fil, et des fonctions Super Device et EMUI 12 de niveau supérieur, ce téléphone phare est à la hauteur à tous les niveaux !

Le HUAWEI P50 Pro est disponible en deux magnifiques finitions haut de gamme – Cocoa Gold et Golden Black. Le HUAWEI P50 Pro est disponible en Tunisie avec une offre exceptionnelle.

Le nouveau smartphone est encore plus solide avec la préinstallation d’AppGallery, où vous pouvez télécharger un large éventail d’applications de haute qualité.

AppGallery ouvre un univers de possibilités

AppGallery a servi de plateforme sûre et sécurisée pour des applications de haute qualité à des millions d’utilisateurs dans le monde. Au 31 décembre 2021, on comptait 580 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit 10 % de plus que l’année précédente. Avec 5,4 (6) millions de développeurs enregistrés contribuant à la plateforme, le nombre d’applications intégrées au cœur de HMS (Huawei Mobile Services) a atteint plus de 187 000 (220 000 3Q 22’) à la fin de 2021. Il s’agit du 3e plus grand magasin d’applications au monde et il est actuellement disponible dans plus de 170 pays/régions à travers le monde.

Qu’il s’agisse de cartes, de médias sociaux, d’applications bancaires ou de vos applications de livraison de nourriture préférées, tout est à portée de clic.

En Tunisie, AppGallery continue de gagner du terrain avec la présence des meilleures applications utiles pour les utilisateurs tunisiens. Qu’il s’agisse de livraison de nourriture, de services bancaires mobiles, de divertissement, de voyages, de réservations ou de jeux, AppGallery est toujours prête à offrir une variété croissante d’applications locales qui répondent à la grande majorité des besoins quotidiens des utilisateurs. Avec AppGallery, les utilisateurs tunisiens du HUAWEI P50 Pro et de tous les appareils Huawei peuvent télécharger, utiliser et mettre à jour des applications globales et locales.

AppGallery permet aux utilisateurs tunisiens d’effectuer leurs mises à jour préférées et leurs achats in-app en dinars tunisiens de manière transparente grâce au Direct Carrier Billing (DCB), une méthode de paiement sécurisée. Le DCB permet aux consommateurs prépayés et postpayés d’acheter leurs besoins en utilisant le crédit mobile.

Communiqué