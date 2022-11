Arab Reading Challenge : Un tunisien âgé de 14 ans remporte le 2è prix (vidéo)

Le Arab Reading Challenge , un concours international dédié à la lecture en arabe s’est organisé aux Emirats Arabes Unis et c’est un jeune tunisien âgé de 14 ans, Adam Guesmi, qui a a remporté le 2ème prix de ce challenge de la lecture.

Le premier prix de cette compétition internationale a été remporté par la Syrienne Shem al-Bkourayant. Le concours a enregistré cette année la participation de plus de 22 millions de candidats de 44 pays dont 26 pays arabes.

Le palmarès de cette 6ème édition a été dévoilé, jeudi, au Théâtre de l’Opéra de Dubai en présence de 360 finalistes et 2000 spectateurs.

Le lauréat tunisien a déclaré, au correspondant de TAP à Dubaï; ” je dédie cette victoire à mon pays, la Tunisie “. Il a exprimé sa satisfaction d’avoir été parmi les finalistes et un nombre assez important de participants (35 mille jeunes).

Ce collégien de Menzel Bourguiba, près de Bizerte, était encadré par Najoua Nahdi qui était présente à la cérémonie aussi bien que la directrice générale de l’enseignement de base au ministère de l’Education. Le finaliste tunisien a été primé après avoir lu plus de 100 livres, le double du nombre de lectures exigé par le concours, à savoir 50 livres par an pour chaque candidat.

En vidéo la participation de Adam Guesmi à Arab Reading Challenge 2022 :

Lancé en 2015, Le défi de la lecture arabe est une initiative du vice-président émirati et émir de Dubaï, Mohamed ben Rached al Maktoum.

Ce concours annuel vise à encourager la lecture auprès de la jeune génération en région arabe et celle installée dans des pays étrangers. Le but étant consolider les valeurs de connaissance et de dialogue entre les cultures ainsi que la diffusion du savoir à travers les langues, notamment l’Arabe.

Tekiano avec TAP