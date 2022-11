La Jeune Chambre Tunisienne du Québec participera au Sommet de la francophonie à Djerba

La Jeune Chambre Tunisienne du Québec (JCTQ) sera en Tunisie pour sa troisième mission commerciale dans quelques jours ! Cette troisième mission est tant attendue suite à la pandémie.

Chaïma Ben Miloud, la fondatrice de la Jeune Chambre Tunisienne du Québec, informe que la JCTQ participera au sommet de la Francophonie du 19 au 21 Novembre à Djerba et puis du 22 au 25 Novembre à la mission commerciale Canada – Tunisie : Mission commerciale inclusive – Femmes entrepreneures et Technologies avec 7 jeunes entreprises canadiennes.

La JCTQ a déclaré à ce propos: ‘’Nous sommes très heureux de nous retrouver en Tunisie

après 2 missions précédentes très réussies et reconnues par les médias locaux ainsi que par Les Grands Prix de la Relève du Québec. Nous avons hâte de pouvoir faire des rencontres B2B à Djerba et à Tunis pour divers projets tels que le recrutement international, l’économie circulaire, les services professionnels, les jumelages d’entreprises, etc.‘’

La JCTQ est aussi heureuse de représenter une parité dans sa délégation avec 3 jeunes femmes entrepreneures sur les 7 organisations.

La JCTQ, lancée en mai 2017, a comme mission de s’engager à offrir des opportunités de

réseautage professionnel, de soutenir le développement de carrière des jeunes entre 16-40 ans ainsi qu’à solidifier les liens d’affaires entre les jeunes tunisiens et les autres jeunes de la société québécoise. Notre vision est d’être parmi les réseaux professionnels les plus influents pour la relève de demain. Nos valeurs sont le Respect, la Persévérance et l’Engagement.

Quatre distinctions reçues en cinq ans: Nominations Meilleure Jeune chambre de l’année 2017 et 2021, Meilleure activité de l’année pour la mission commerciale de 2017 et Prix Giz-Tounsi du Monde pour l’innovation sociale.

Tekiano avec communiqué