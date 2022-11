La route culinaire : Une offre touristique à la découverte de 6 produits de la gastronomie tunisienne

Après la route Cinématographique en Tunisie, la route culinaire est lancé à la découverte des richesses du patrimoine culinaire tunisien. Il s’agit d’un nouveau circuit touristique qui vise à développer et à valoriser les richesses des différentes régions en matière de plats traditionnels. Il s’insère dans le cadre du développement du patrimoine immatériel devenu un facteur d’attraction touristique, souligne le ministres du tourisme, Mohamed El Moez Belhassine, qui a donné le coup d’envoi de ce projet.

Cette nouvelle route a été lancée au cours d’une cérémonie qui a réuni les ministres du tourisme, Mohamed El Moez Belhassine, de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, outre des représentants de l’Union Européenne et du programme de la Coopération Technique Allemande (GIZ) et des responsables des fédérations spécialisées dans le tourisme.

Elle s’ajoute au reste des programmes promotionnels lancés en coopération avec l’Union Européenne et l’Allemagne dans le cadre du projet ” la Tunisie est notre destination ” (Tounes Wejhatouna) le tout dans le cadre de la stratégie adoptée par le ministère du Tourisme en collaboration avec les différents intervenants.

Le programme repose sur trois axes : la diversification et le renforcement de la qualité de l’offre touristique en collaboration avec la GIZ, la consolidation des chaines de valeurs dans les domaines de l’artisanat et le design et la valorisation du patrimoine culturel dans l’offre touristique.

La route culinaire offre aux voyageurs la possibilité de tester une nouvelle offre touristique pour des expériences culinaires immersives à travers six produits phares de la gastronomie Tunisienne à savoir :

– Le Fromage du Nord-Ouest

– La Harissa du Cap Bon

– L’Huile d’olive du Centre et du Dahar

– Le Vin du Nord

– Les Dattes du Sud-ouest

– Le Poulpe de Kerkennah

Elle s’étalera sur des régions de la Tunisie dans une perspective de développement économique interrégional, de diversification de l’offre touristique et de création d’opportunités d’emploi.

Cette stratégie vise à diversifier, à enrichir et à commercialiser le produit touristique, afin de répondre aux nouvelles demandes du touriste tunisien et étranger demandeurs de produits touristiques alternatifs et durables et dans une optique de promouvoir le tourisme durable.

Tekiano

