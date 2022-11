Les 12 gagnants du concours de Tunisie Telecom “Haw Jeyin” partiront à Doha et à Dubaï

Les 12 gagnants et gagnantes du concours de Tunisie Telecom “Haw Jeyin” ont été révélés lors d’une cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée jeudi 10 novembre 2022 dans un hôtel situé au Centre Urbain Nord.

Les heureux gagnants sont en provenance de toutes les régions de Tunisie. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes auront la chance d’assister à des matchs du mondial Qatar 2022 et bien plus.

Les gagnants du concours de Tunisie Telecom iront à Doha, la ou se déroule la coupe du monde mais aussi à Dubaï où ils seront logés. Ils auront la chance d’assister à deux matchs du premier tour du mondial Qatar 2022 du groupe D qui rassemble les équipes de la Tunisie, la France, l’Australie et le Danemark.

Tunisie Telecom a tenu à assurer toute la logistique, et offrira aux gagnants un véritables voyage ‘VIP’, précise Ramzi Ayedi, le maître à tout faire des jeux concours chez l’opérateur national des télécommunications. Ils sont pris en charge complète (voyage, hôtel, transfert de l’aéroport à l’hôtel, de l’hôtel aux stades)

La valeur des gains offerts par Tunisie Telecom dépasse les 250 000 dinars tunisiens.