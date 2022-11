Projet Maghroumin : lancement d’un 1er appel à projet

Le projet Maghroumin annonce le lancement de son 1er appel à projet dans le cadre du fonds d’engagement sportif et culturel local pour la jeunesse. Le projet « Participation et inclusion des jeunes tunisien(ne)s à travers la création, l’accès à la culture et au sport au niveau local » ou MaghroumIN est la composante 2 du programme EU4Youth de l’Union Européenne en Tunisie dans le cadre d’une convention avec le gouvernement tunisien.

Au sein d’EU4Youth, la composante MaghroumIN vise le renforcement de l’inclusion et la participation des jeunes tunisien(ne)s en situation de vulnérabilité dans la vie publique à travers la création, la culture et le sport, tout en prenant en considération les différentes formes d’exclusion.

Le fonds d’engagement sportif et culturel local pour la jeunesse

Le fonds d’engagement sportif et culturel local pour la jeunesse est l’un des fonds de subvention de MaghroumIN. Les subventions de ce fonds seront allouées sur appel à projets uniquement. Ce fonds est destiné en priorité aux acteurs non-étatiques (associations et entreprises culturelles et sportives). Les établissements étatiques à autonomie de gestion sont aussi concernés.

Les projets proposés devront nécessairement concevoir et mettre en œuvre des activités assurant l’inclusion et la participation des jeunes tunisien(ne)s, surtout les plus vulnérables à travers la culture ou le sport. Une des conditions pré-requises à l’octroi de subventions est que ces jeunes jouent un rôle pro-actif dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation du projet, avec une approche sensible au genre.

Êtes-vous un acteur non-étatique (associations, entreprises culturelles et sportives) ou étatique à autonomie de gestion ?

Travaillez-vous dans le domaine de l’inclusion et de la participation des jeunes tunisien.ne.s en situation de vulnérabilité à travers la culture ou le sport ?

Cet appel à projets vous concerne!.

Pour plus d’informations, consultez la page facebook.com/Maghroumin.tn

Maghroumin s’étale sur une durée de 5 ans et fait le pari de l’inclusion de la mise en lumière des jeunes marginalisés et défavorisés aux quatre coins de la Tunisie qui ne cessent d’attendre et d’espérer lueur d’espoir pour un avenir meilleur.

Tekiano avec communiqué