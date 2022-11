Le smartphone OPPO A76 proposé avec une remise exceptionnelle à l’occasion du Black Friday

Le smartphone OPPO A76 est proposé avec une remise exceptionnelle à l’occasion du Black Friday du 14 au 27 novembre 2022. Le smartphone phare OPPO A76 sera vendu avec une remise exceptionnelle de 150 DT dans les points de vente agréés OPPO et dans les magasins des opérateurs partenaires de téléphonie mobile en Tunisie.

« OPPO est fière de participer à la saison des soldes Black Friday, en prélude des fêtes de fin d’années. Les fans des technologies mobiles, Jeunes et moins jeunes, pourront ainsi profiter de nos remises exceptionnelles que ce soit pour offrir des cadeaux –intelligents- aux personnes proches ou en s’octroyant le plaisir d’un nouveau téléphone robuste, fin et léger de la célèbre série A d’OPPO » a déclaré Ramzi Ferchichi, Brand Director à OPPO Tunisie.

L’OPPO A76 en bref

Synonyme d’élégance, de performance et de durabilité, OPPO A76 se présente dans un design fin, lisse et attirant. Il élimine facilement les traces de doigts et la saleté, tout en conservant son aspect brillant.

D’une qualité durable et robuste, ce smartphone offre aussi une belle expérience de visionnement, grâce à son écran perforé, riche en couleurs, de 90 Hz. Les graphismes sont fluides et les animations sont captivantes. Il améliore d’autre part la vie quotidienne grâce à sa charge rapide 33W SUPERVOOC qui garantit une longue durée de fonctionnement.

Avec une batterie puissante et de longue durée 5000mAh, vous pouvez rester connectés sans rater aucun moment. Grâce à son processeur octa-core et à la possibilité d’extension de la RAM et de la mémoire ROM de 128 Go, l’utilisateur pourra profiter d’applications aussi fluides et de beaucoup d’espaces pour le stockage. Le smartphone met en valeur les photos et vidéos prises par ses caméras de très haute résolution et à l’aide d’une lumière d’appoint à 360° qui brille même en cas de faible luminosité. D’autres options permettent des retouches naturelles renforcées par l’intelligence artificielle et des portraits HDR rétroéclairés. L’option Google Lens facilite la traduction des textes et captures en un seul clic. L’utilisateur peut passer en douceur d’une application à une autre grâce à l’option multitâche facile FLEXDROP.

OPPO A76 est disponible en Tunisie en Bleu éclatant ou Noir brillant au prix public conseillé de 849 dinars tunisiens (après la remise de 150 DT durant la période Black Friday).

Tekiano avec communiqué