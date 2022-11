Enfants tunisiens diabétiques : Les laboratoires Novo Nordisk et Roche Diabetes Care lancent un projet de soutien

Les enfants tunisiens diabétiques de type 1 vont bénéficier d’un projet de soutien éducatif et de suivi thérapeutique élaboré par les laboratoires Novo Nordisk et Roche Diabetes Care. Cette annonce a été faite lors de la Journée Mondiale du Diabète lundi 14 novembre 2022.

L’objectif du projet consiste en l’accompagnement des enfants diabétiques sur tout le territoire tunisien et la fourniture de séances d’éducation, tout en subvenant à leurs besoins en matière de dispositifs de suivi gratuits.

En outre, l’éducation dans les écoles, par les familles et par les professionnels de la santé, partie essentielle et intégrante du projet, permettra de lutter plus efficacement pour enrayer le taux croissant et inquiétant du diabète en Tunisie.

Journée Mondiale du Diabète , un Tunisien sur cinq vit avec le diabète

La Journée Mondiale du Diabète a pour thème cette année “Eduquer pour protéger l’avenir”. Un thème d’une importance capitale, vu l’impact de cette maladie sur la personne, mais aussi sur sa famille et son environnement.

Aujourd’hui, un.e Tunisien.ne sur cinq, vit avec le diabète, ce qui constitue un problème majeur de santé publique, aggravé par des complications macrovasculaires et microvasculaires, qui répercutent des coûts élevés sur le budget national de la santé.

La prise en charge du diabète reste insuffisante, sa barrière principale étant la non-adhérence au traitement, d’où l’importance de l’éducation nutritionnelle et thérapeutique. Parmi les diabétiques diagnostiqués, 91,8% ont déclaré suivre un traitement et/ou un régime alimentaire. Cependant, en termes de contrôle glycémique, seulement 27% présentent un diabète équilibré, témoignant du problème d’adhérence au traitement.

Ces chiffres mettent en exergue la priorité de mettre en place une stratégie nationale de lutte contre le diabète et de conduire des campagnes de sensibilisation et de prévention en partenariat avec les professionnels de la santé, le ministère de la Santé Publique, la direction de santé de base et le ministère des Affaires sociales.

Célébration de la Journée Mondiale du Diabète

La célébration de la Journée Mondiale du Diabète s’est déroulée le 13 novembre au Lac 1 à Tunis. Elle fût l’occasion pour plusieurs acteurs de la santé de se joindre à l’effort national afin de conduire ce changement : des sociétés savantes telles que la STEDIAM (Société Tunisienne d’Endocrinologie Diabète et Métabolisme), l’ATAJED (Association Tunisienne des Jeunes Enfants Diabétiques), les cliniques Pasteur et toutes les maisons du diabète (Sousse, Sfax, Djerba), en partenariat avec des entreprises pharmaceutiques contribuant à la prévention, avaient répondu présent.

Ouverte à tous les citoyen.nes, – plus de 350 ont participé – l’évènement à la fois sportif, ludique et éducatif donnait l’occasion de pouvoir se faire dépister (105 dépistages opérés), d’écouter des conseils diététiques, de participer à des ateliers d’éducation nutritionnelle et d’art, de rejoindre des cours d’échauffement musculaire, de RPM et de body attack, et de participer à une course cycliste, entre le Lac 1 et l’Horloge du centre-ville, menée par le champion international de cyclisme, diabétique de Type 1, Quentin VOLOGNES.

Tekiano avec communiqué