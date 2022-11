Une première, Netflix lance un spectacle de Chris Rock en direct !

Netflix a récemment annoncé que la plateforme, pour la première fois de son histoire, organisera un spectacle comique pour l’acteur, scénariste, réalisateur et humoriste américain Chris Rock, qui sera diffusé en direct au début de 2023.

Cette étape s’inscrit dans la stratégie du géant du streaming californien pour endiguer la fuite de ses abonnés vu que la firme a connu une crise de croissance au cours de la première moitié de l’année en cours avec une perte de 1,2 million d’abonnés.

Robbie Praw, le vice-président de Netflix chargé des formats stand-up et comédie, a promis de passer un moment inoubliable, puisque « Chris Rock est l’une des voix comiques les plus emblématiques et les plus importantes de notre génération ».

Praw a aussi exprimé la fierté de Netflix de cette première de son histoire. « Nous sommes ravis que le monde entier puisse vivre un événement comique en direct de Chris Rock et faire partie de l’histoire de Netflix. Ce sera un moment inoubliable, et nous sommes tellement honorés que Chris porte ce flambeau ».

Chris Rock, qui a été giflé par Will Smith au 94ème Oscars, a annoncé qu’il aborderait cet incident dans son spectacle « Les gens s’attendent à ce que je parle de ces conneries, je ne vais pas en parler maintenant, j’y viendrai éventuellement, sur Netflix ».

Jusqu’à maintenant on ne sait pas la date exacte du spectacle et comment il va fonctionner en termes de sous-titres vu que l’humoriste parle en anglais, mais ce qui est sûr Netflix fournira plus de détails à propos de ce sujet dans le futur.