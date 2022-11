La ballon de ‘la main de dieu’, propriétaire de Ali Bennaceur, le transforme en millionnaire

La ballon de ‘la main de dieu’, propriétaire de Ali Bennaceur, avec lequel la légende Diego Armando Maradona a inscrit un but mythique, a été vendu aux enchères transformant l’arbitre tunisien en retraite en millionnaire.

Ce célèbre ballon dans l’histoire du football mondial est celui du match du quart de finale de la Coupe du monde 1986 qui a opposé l’Argentine et l’Angleterre, un match qui s’est soldé avec la victoire de l’Argentine 2 à 1.

Diego Maradona, au sommet de sa gloire, a inscrit 2 buts avec ce ballon aux 51e et 55e minutes dont le très contreversé but inscrit avec son poing gauche et qui a été validé par l’arbitre tunisien Ali Bennaceur. Une omission qui a fondé le mythe du but, oeuvre de ‘la main de dieu’ et un des arguments qui a validé l’interêt de l’usage du VAR, l’assistance vidéo à l’arbitrage..

“Je n’ai pas vu la main, mais j’ai eu un doute”, avait confié Ali Bennaceur à quelques jours après le décès de Maradona, en novembre 2020, à l’âge de 60 ans.

Vidéo du but de la main de Dieu :

Le numéro 10 argentin a inscrit par la suite un deuxième but qui a été qualifié par la FIFA de “but du siècle”. L’Argentine a été sacrée Championne du monde de football cette année là. L’arbitre Ali Bennaceur a gardé le ballon de cette rencontre qui s’est vendu aux enchères pour 2 millions de livres (2,3 millions d’euros) mercredi 16 novembre 2022 à Londres.

“Ce ballon fait partie de l’histoire du football international. C’est sans doute le bon moment pour le partager avec le monde”, avait affirmé le propriétaire du ballon, cité par la maison de vente en octobre.

Maradona a personnellement rendu visite à Ali Bennaceur en 2015 chez lui en Tunisie. La légende du football argentin s’est rendu en Tunisie pour tourner un spot publicitaire et a tenu à rencontrer l’arbitre qui avait sifflé à l’époque la rencontre Argentine-Angleterre.

La maison de vente Graham Budd Auctions avait annoncé en octobre qu’elle s’attendait à une vente entre 2,5 et 3 millions de livres – bien plus que sa précédente vente record de 420.000 livres pour la flamme olympique des Jeux d’hiver à Helsinki en 1952.

S.B.