Les monuments de Tunis embellis avec du vidéo mapping

Les monuments de Tunis sont embellis avec du vidéo mapping. La commune de Tunis procède à l’illumination des principaux monuments de la capitale avec du vidéo mapping du 16 au 18 novembre 2022 à l’occasion de la 97e réunion du Bureau de l’AIMF, qui a rassemblé les Maires francophones en Tunisie, en marge du 18ème sommet de la francophonie.

Les passants ont pu découvrir à l’occasion, du vidéo mapping ou des projections artistiques sur la façade des célèbres monuments de la Capitale à l’instar du théâtre municipal de Tunis, la Cathédrale Saint Vincent de Paul et la mosquée Zitouna à la Médina.

La rencontre de l’AIMF à Tunis rassemble plus de 150 participants : Maires membres du Bureau de l’AIMF parmi lesquels celles et ceux de Paris, Abidjan, Kinshasa, Nouakchott, Québec, Cotonou, Dakar, Douala ; élus locaux de Tunisie et de la diaspora tunisienne élue locale ; femmes entrepreneures du Maghreb.

Ils se rassemblent dans le cadre de trois journées d’échanges qui mettront en avant le rôle central des élus locaux pour la Francophonie de demain et l’impact des initiatives concrètes qu’ils mènent en lien avec la société civile.

