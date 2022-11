L’incubateur Lab’ess lance Samim , un projet pour rendre les villes plus durables

L’incubateur Lab’ess lance Samim, un nouveau projet multi-pays de soutien aux actrices et acteurs de la société civile œuvrant pour des villes et communautés plus durables en Tunisie, Maroc, Jordanie et Mauritanie.

C’est dans la philosophie d’une nécessité d’accompagner la société civile et la jeunesse des États de la rive sud de la Méditerranée, initiée par le Forum des Mondes Méditerranéens en février 2022 et avec l’appui de France Diplomatie, qu’est né le projet Samim.



–

Le projet Samim est lancé le 17 novembre 2022 . D’un budget total de 3 330 063 d’euros, est financé à 90% par l’AFD – Agence Française de Développement et mis en œuvre par le Lab’ess (le premier incubateur tunisien de projets à impact social et environnemental ) en partenariat avec PULSE (France) et quatre structures d’accompagnement : Ecodev en Mauritanie, Bidaya au Maroc, TCSE en Tunisie et JYIF en Jordanie.

Samim signifie en arabe « au cœur » et entend renforcer la structuration de la société civile dans la réponse aux enjeux de développement durable des villes par le lancement d’un réseau de structures d’accompagnement dans la région et l’amélioration des capacités des jeunes à mener des projets territoriaux durables et innovants.

Accompagner et soutenir les initiatives portées par la société civile

Samim répond à l’enjeu de soutenir des initiatives portées par des OSC pour rendre les grandes villes de la rive sud de la méditerranée plus durables et adaptées aux besoins des communautés. Ces initiatives seront soutenues grâce à un fonds redistributif de 1 667 756 euros pour financer des projets durables et innovants.

Ce fonds bénéficiera à près de 50 organisations sélectionnées à travers deux appels à projets prévus en janvier 2023 et janvier 2024. Cet accompagnement sera multiple grâce aux subventions octroyées, d’une part il visera au renforcement structurel des organisations porteuses de projets et d’autre part il permettra d’assurer un suivi dans le déploiement de ces projets.

Cet accompagnement de proximité et adapté aux besoins sera possible grâce au développement et renforcement d’un réseau de structures d’accompagnement locales basées dans les quatre villes d’interventions (Ecodev, Bidaya, TCSE et JYIF) pour mobiliser les actrices et acteurs du changement.

Des villes durables et inclusives

Les initiatives devront répondre aux différents défis que les villes doivent relever pour être plus accessibles, vivantes, vivables et résilientes face aux changements climatiques. En ce sens, Samim prévoit de valoriser les innovations durables et locales des populations pour répondre au mieux à ces problématiques.

En parallèle, le projet se construit comme un dispositif inclusif de réponse aux besoins de la jeunesse et des femmes dans les quatre villes. Le processus de sélection des appels à projets sera donc fortement attentif aux projets inclusifs portés par et pour la jeunesse.

Tekiano avec Lab’ess