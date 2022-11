Le club INSAT Press lance l’unidébat

INSAT Press qui est le premier club universitaire de presse en Tunisie a annoncé dans une publication sur leur compte Facebook officiel le retour l’unidébat qui est « un espace où l’on peut parler librement et discuter de nombreux sujets comme la politique, la psychologie, la philosophie, les inventions scientifiques, l’économie et plus encore » et qui sera tenue chaque vendredi à partir de ce vendredi 18 novembre 2022 à 13h, bien sûr à l’INSAT au premier étage, devant l’auditorium.

Lors de l’unidébat qui abordera chaque semaine un thème différent, les étudiants et les étudiantes peuvent échanger leurs points de vue, apprendre de nouvelles informations, découvrir de nouvelles réalités et de nouveaux sujets et également être inspirés.

Le sujet de ce vendredi 18 novembre 2022 portera sur l’implication des relations politiques dans le domaine du football : faudrait-il, entre autres, approuver l’exclusion de la Russie du Coupe du monde, ainsi que de toutes les compétitions internationales de football ?

C’est à noter que cet unidébat est ouvert au public, également aux non adhérents du club.