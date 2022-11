La BIAT annonce son adhésion à l’initiative de l’ABLC et signe le Climate Statement

La BIAT a rejoint l’initiative de l’ABLC (Africa Business Leaders Coalition) et a procédé à la signature du Climate Statement. A travers la concrétisation de cette adhésion, la BIAT affirme son engagement continu pour l’économie, le social et l’environnement.

La BIAT poursuit son engagement auprès des initiatives mondiales pour la transformation positive et le développement durable des économies. Elle a rejoint la coalition des chefs d’entreprises africains ABLC et signé la déclaration Climate Statement en marge des travaux de la COP 27.

L’adhésion de la BIAT à la coalition ABLC vient consolider son rôle de banque responsable et visionnaire, consciente de l’importance capitale d’agir contre le changement climatique et de respecter l’environnement pour accompagner le développement d’une économie durable.

La BIAT a ainsi rejoint les 56 signataires de la déclaration pour le climat des chefs d’entreprises africains : Climate Statement qui a été annoncée le 9 novembre 2022 en marge des travaux de la COP27 en Egypte.

Banque citoyenne intégrant la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie, la BIAT, à travers la concrétisation de cette nouvelle adhésion, consolide son engagement en faveur de la mise en place d’un cadre commun pour le développement d’un avenir positif et durable.

A propos de l’ABLC (Africa Business Leaders Coalition) :

Créée par le Pacte Mondial des Nations Unies, la coalition des chefs d’entreprises africains ABLC a pour but de faire progresser la croissance, la prospérité et le développement durable de l’Afrique. Regroupant près de quatre-vingt chefs d’entreprises et Présidents de conseil d’administration africains, cette coalition entend porter une voix unifiée et ambitieuse des entreprises africaines à la COP 27, et perdurera au-delà de 2022 pour se pencher sur d’autres questions urgentes de durabilité au sein du continent africain.

A propos du Climate Statement :

La déclaration pour le climat prône le respect des principes du pacte mondial des Nations Unis dans les pratiques commerciales des entreprises ainsi qu’avec les fournisseurs et les clients ; vise à développer des plans de résilience d’entreprises solides pour améliorer la capacité d’adaptation et renforcer la résilience systémique tout en tenant compte des risques climatiques ; entend fixer des objectifs pour augmenter considérablement la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie ; appelle les gouvernements à traduire les plans climatiques en Afrique, en pipelines de projets climatiques bancables et à la création d’un environnement propice qui facilite un accès accru au financement et garantit que les entreprises africaines puissent tirer parti des marchés mondiaux.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn