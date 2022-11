L’échangeur de Tunis reliant le nord, le sud et le Boulevard Abdel Aziz El Kamel au Lac inaugurée

L’échangeur de Tunis reliant le nord, le sud et le Boulevard Abdel Aziz El Kamel au Lac est inaugurée. Le ministère de l’Equipement a annoncé vendredi, l’inauguration de l’échangeur au niveau de l’intersection entre la radiale X2 avec la route nationale n°9, reliant le Nord et le Sud et le Boulevard Abdel Aziz El Kamel, par lequel passe plus de 60 mille véhicules quotidiennement.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère a précisé que le coût du projet s’élève à 60 millions de dinars (MD), financé conjointement entre l’Etat tunisien et la Banque européenne d’investissement (BEI).

Les composantes du projet portent sur la réalisation de deux ponts à Tunis d’une longueur de 554 mètres pour chaque pont, de 5 ponts d’une longueur totale d’environ 320 mètres, d’un passage supérieur pour les piétons, d’une longueur de 45 mètres, ainsi que l’aménagement de deux ronds- points au niveau de l’avenue Abdelaziz Kamel au Lac et à l’entrée de Montplaisir ( RN9), en plus de la réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales de différentes tailles ( longueur global de près de 3800 mètres), et d’un réseau électrique public.

La ministre de l’Equipement, Sarra Zaâfrani a souligné que l’objectif de ce projet est la modernisation du réseau des routes classées pour les villes du district du Grand Tunis, d’alléger l’encombrement à travers la réalisation de ponts qui lient les différentes banlieues de la capitale.