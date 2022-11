Qatar : Transport gratuit pour les fans de la Coupe du monde

Afin de faciliter la mobilité des fans de la Coupe du monde, la FIFA a annoncé que les transports publics seront gratuits entre le 10 novembre et le 23 décembre 2022 pour les détenteurs de la carte Hayya.

D’ailleurs, en raison de la proximité géographique entre les différents sites de Qatar 2022, « les supporters auront la possibilité d’assister à plusieurs matches par jour durant une partie de la compétition ».

Non seulement cela, l’organisation de la Coupe du Monde a également permis « d’accélérer la modernisation des routes et des autoroutes, ainsi que l’aménagement de trottoirs et de pistes cyclables pour faciliter l’accès des piétons comme des cyclistes aux différents sites ».

C’est à noter que le métro de Doha est l’un des moyens de transport les plus efficaces du

Qatar puisqu’il permet les visiteurs qui le prennent d’aller directement à cinq des huit stades mondiaux, tandis que les trois autres sont accessibles à la fois en métro et en bus.