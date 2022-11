Festival d’Astronomie Tozeur : 1ère édition à L’ilot palmiers

L’ilot palmiers organise le Festival d’Astronomie Tozeur dans sa 1ère édition. Lancé pour un public de tout âge, ce festival est proposé en partenariat avec Planet Oasis et sera animé par l’expert en astronomie de renom André Cassèse, directeur de l’observatoire Rocbaron et conférencier du Pic du Midi.

AU programme de cette manifestation astronomique, l’observation en direct du soleil et de ses gigantesques protubérances à l’aide de filtres H-Alpha. Les organisateurs indiquent qu’il sera proposé un voyage en direct à la surface de la lune à bord d’un vaisseau spatial.

Aussi, il est prévenu une observation et une projection des planètes en couleur et en haute définition, ainsi que des nébuleuses lointaines et des amas d’étoiles en plus de plusieurs autres surprises.

Une véritable nuit d’observation astronomique inoubliable sera organisée sur le site de L’ilot palmiers, ajoutent les organisateurs. Le Festival d’Astronomie Tozeur aura lieu du 01 au 03 décembre 2022.

Tekiano