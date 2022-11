Mondial Qatar 2022 – Jalel Kadri : Le match contre l’Australie sera plus difficile

Intervenant sur Mosaïque FM après le match contre le Danemark, le sélectionneur national Jalel Kadri a souligné que les Aigles de Carthage ont été performants, impliqués et très concentrés.

Kadri a assuré que l’équipe nationale travaille pour réaliser leur objectif premier : se qualifier pour la première fois au deuxième tour de la coupe du monde.

L’entraîneur a toutefois ajouté que le prochain match contre l’Australie sera plus difficile sur le plan mental et sur le plan physique pour rejouer avec la même intensité et la même implication que les Aigles ont prouvés lors du match contre les Danois.

Il a aussi déclaré que la victoire de l’Arabie Saoudite a renforcé la confiance des joueurs tunisiens, souhaitant au passage du succès pour toutes les équipes arabes engagées dans cette compétition (Tunisie, Maroc, Arabie saoudite, Qatar).