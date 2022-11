Match Tunisie Australie : Un trio arbitral allemand dirige la rencontre

Le Match Tunisie Australie est prévu pour samedi 26 novembre 2022 à 11h au stade d’Al Janoub. Un trio arbitral allemand dirige la rencontre comptant pour le match de 2e journée du groupe D du premier tour du mondial Qatar 2022.

La commission de l’arbitrage relevant de l’instance internationale du football (FIFA) a désigné un trio arbitral allemand composé de l’arbitre de centre Daniel Siebert et de ses compatriotes Rafael Foltyn et Jan Seidel comme arbitre-assistants. Le quatrième arbitre sera Said Martinez du Honduras.

Les aigles de Carthage avaient concédé le nul vierge mardi dernier avec le Danemark pour le compte de la première journée, tandis que la France a battu l’Australie 4-1.