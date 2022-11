JTC 2022 : 82 oeuvres théâtrales, plusieurs hommages et Leila Toubel présidente du Jury

Les JTC 2022 , Journées Théâtrales de Carthage , se déroulent pour leur 23ème édition du 03 au 10 décembre 2022. Pas moins de 82 œuvres théâtrales de 23 pays sont attendues aux Journées Théâtrales de Carthage présidées cette année par l’artiste Nissaf Ben Hafsia et 12 pièces arabes et africaines seront en lice pour remporter le Tanit d’or.

12 pièces concourent en compétition officielle présidée par Leila Toubel

Au total 12 pièces de théâtre sont en compétition officielle. 31 pièces sont hors compétition, 12 pièces du théâtre du monde, 4 pièces de théâtre amateur et 7 pièces de théâtre pour enfant et 8 spectacles de rue. 12 spectacles seront présentés dans les prisons en plus du théâtre d’école avec 6 pièces préparées dans le cadre d’une section intitulée ‘Expériences et écoles’.

Des rencontres axées sur les créateurs de l’immigration, les expériences des créatrices de théâtre arabes et africaines ainsi que le théâtre saoudien, ses perspectives et aspirations sont prévues.

De plus, les étudiants, professionnels ou encore amateurs du théâtre pourront participer à l’un des 5 ateliers programmés pour cette édition autour de la critique scénographique, du théâtre Forum, de la transformation du comédien dans l’espace, de la mise en scène, du “Physical Comedy” et de l’art thérapie.

Le jury de la compétition officielle est présidé par la dramaturge Tunisienne Leila Toubel, femme de théâtre, comédienne, auteure et metteuse en scène. Elle sera accompagnée par Lina Abyadh (Liban), Youssef Al Hamdan (Bahrein), Falah Chaker (Irak), Abdelwaheb Mabrouk (Tunisie) et José Mena Abrantes (Angola).

Bande-annonce des JTC 2022

Sénégal invité d’honneur des JTC 2022

L’invité d’honneur des JTC 2022 est le Sénégal cette année, le théâtre sénégalais étant un théâtre qui s’inscrit dans l’identité arabo-africaine du festival précisent le comité directeur des JTC présidées cette année par Nissaf Ben Hafsia.

Un hommage sera ainsi rendu à une grande figure du Sénégal et du continent africain Léopold Sedar Senghor. Poète, écrivain et premier président de la République Sénégalaise, Senghor a oeuvré pour un théâtre africain indépendant.

Plusieurs hommages posthumes

Des hommages posthumes seront rendus à Hichem Rostom, acteur, metteur en scène, réalisateur et ancien directeur des JTC, ainsi qu’aux acteurs Tawfik Bahri, Sadok Mejri, Mongi Tounsi, Ismail Bouslama, Bechir Khamouma et à l’artiste plasticien Adel Megdiche.

Les Tunisiens Salwa Mohamed, Mohamed Yangui et Alaeddine Ayoub, l’Egyptienne Souhir Morchedi, le Syrien Ayman Zaydan, l’Irakien Kacem Bayatli et le Malien Habib Dembélé qui est à la fois acteur, metteur en scène, poète et conteur, seront au aussi au coeur des hommages prévus pour les acteurs et actrices arabes et africains .

La cérémonie d’ouverture des JTC 2022 aura lieu samedi 3 décembre, à la grande salle du Théâtre de l’Opéra de Tunis. A cette occasion, ” Moi le Roi ” de Moez Hamza et ” Juste un sourire ” de Hatem Derbel seront présentés, respectivement au Théâtre des régions, à la cité de la Culture, et à la salle Le Rio, au centre ville de Tunis. Nous reviendrons bientôt vers vous avec le programme des JTC 2022.

S.B.