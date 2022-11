Festival Maghrébin Du Couscous du 02 au 04 décembre 2022 à l’espace Culturama

Le Festival Maghrébin Du Couscous proposé par l’association ‘Saveurs de mon pays’ se déroule pour sa sixième édition du 02 au 04 décembre 2022 à l’espace culturel et artistique Culturama sis route du relais, la Marsa.

L’association ‘Saveurs de mon pays’ , organisatrice de l’événement, pour objectif la mise en valeur du patrimoine culinaire tunisien. Elle rappelle que chaque région, chaque ville et même chaque village possède ses spécialités et ses mets typiques propres.

Jalousement gardées par les grand-mères et les familles, comme un trésor, les recettes ancestrales de ces plats spécifiques ne sont plus transmises avec la fidélité voulue et tombent parfois dans l’oubli total, et avec elles un pan de notre histoire et de notre mode de vie explique l’association.

Elle oeuvre à travers l’organisation de rencontres, séminaires, dégustations ouverts à tous pour dynamiser le retour aux sources, faire revivre la richesse du patrimoine culinaire tunisien, le faire découvrir aux plus jeunes et exciter la curiosité et les papilles de chacun, en créant une synergie entre les acteurs du monde du terroir, de la gastronomie et des artistes .

Le Festival Maghrébin Du Couscous proposera aux visiteurs une expo-vente des produits de Terroir ainsi que des créations artisanales, des accessoires et des objets de décoration en plus de séances de dégustation avec des traiteurs.

