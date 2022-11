La shigellose : La prévention est simple mais nécessite de la vigilance (conseils)

la shigellose est due à une bactérie humaine, qui réside dans le colon de certains porteurs. Elle fait partie des maladies à transmission feco-orales, liée à un manque d’hygiène. La transmission se fait soit directement entre humains ou par une eau souillée, des aliments souillés ou lavés par une eau contaminée ou encore par les mouches. Il suffit de 10 à 100 bactéries ingérées pour déclencher la maladie.

Elle tue chaque années plusieurs dizaines de milliers de personnes et en particulier des enfants de moins de 5 ans et des immunodéprimés. La précarité, l’absence de séparation claire entre eaux usées et eau potable constitue une condition favorable à la transmission.

L’usage d’engrais humains ou d’eaux usées pour l’agriculture favorise la transmission. C’est une maladie grave qui peut aller jusqu’au choc septique, le syndrome hémolytique et uremique, le megacolon toxique et le retard de croissance en cas de guérison avec complication. La bactérie devient de plus en plus résistante aux antibiotiques.

La prévention contre la shigellose est simple mais nécessite de la vigilance

Il faut apprendre aux enfants et aux adultes à se laver les mains surtout après un passage par les wc, mettre en place des robinets, des latrines et utiliser une eau potable contrôlée.

Il faut éviter l’arrosage avec de l’eau souillée, couvrir les aliments, ne pas mettre une citerne d’eau près d’une fosse septique, ne pas acheter de l’eau d’origine inconnue (celle qu’on vend dans des bidons au bord des routes, comme eau adoucie), ne pas boire de jus de palmier vendu dans des bouteilles en plastique et surtout très bien se laver les mains avant de manger ou de mettre les mains dans sa bouche.

Éviter de boire l’eau des puits non contrôlés, des rivières….consulter tôt en cas de douleurs abdominales, diarrhée et fièvre quelque soit l’aspect des selles peut sauver des vies.

Dr. Rim Abdelmalek

