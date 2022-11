Un nouveau trailer de Super Mario Bros. le Film, adapté du jeu vidéo iconique, dévoilé (B.A.)

Un nouveau trailer de Super Mario Bros le Film, adapté du jeu vidéo iconique, est enfin dévoilé. Les fans du personnage moustachu à la salopette bleue seront ravis de le revoir dans le cadre d’un film d’animation adapté du célèbre jeu vidéo dans lequel il évolue avec son acolyte Luigi , Princesse Peach et Kinopio mais aussi ses ennemis Bowser et les koopalings …

Super Mario Bros le Film est réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic (collaborateurs sur Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies) d’après un scénario de Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: The Second Part, Illuminations’s Minions: The Rise of Gru).

Plusieurs stars prêtent leurs voix aux personnages emblématiques du jeu-vidéo, on retrouve Chris Pratt dans Mario, Anya Taylor-Joy dans Princess Peach, Charlie Day dans Luigi, Jack Black dans Bowser, Keegan-Michael Key dans Toad, Seth Rogen dans Donkey Kong, Fred Armisen dans Cranky Kong, Kevin Michael Richardson dans Kamek et Sebastian Maniscalco dans le rôle de Spike.

Nouvelle B.A. de Super Mario Bros. le Film :

Le film est produit par le fondateur et PDG de Illumination Chris Meledandri (a qui on doit les Minions) et par Shigeru Miyamoto pour Nintendo. Le film sera cofinancé par Universal Pictures et Nintendo et distribué dans le monde entier par Universal Pictures.

La sortie de The Super Mario Bros. Movie est prévue pour le mois d’Avril 2023.

I.D.