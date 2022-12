HUAWEI FreeBuds SE disponibles en Tunisie (caractéristiques)

HUAWEI FreeBuds SE , la nouvelle génération d’écouteurs True Wireless Stereo (TWS) sont disponibles en Tunisie. Le produit est équipé d’un grand pilote dynamique de 10 mm et d’un diaphragme composite haute sensibilité, offrant une qualité audio exceptionnelle, 24 heures de lecture audio et un design léger semi-in-ear qui donne une expérience de port plus confortable.

Le HUAWEI FreeBuds SE est disponible en deux coloris, bleu et blanc, auprès de détaillants certifiés.

Qualité de son Crystal Clear

Le HUAWEI FreeBuds SE adopte des composants acoustiques personnalisés, et un grand haut-parleur dynamique de 10 mm, dans son corps compact. Les basses sont puissantes, ce qui rend le son plus attrayant pour les utilisateurs. Il est également équipé d’un diaphragme composite haute sensibilité, qui adopte un dôme en titane PEEK+PU+PET doté de la haute conformité du PU et de la résistance du PEEK, reproduisant de manière réaliste les détails de la musique.

De plus, grâce à la fonction d’annulation du bruit ambiant (ENC), pendant les appels, les écouteurs traitent la différence entre les voix recueillies par les deux microphones, ce qui permet de calculer avec précision la position de l’appelant. La technologie de formation de faisceau améliorera ensuite la voix de l’utilisateur, garantissant que la voix est recueillie tout en éliminant les diverses perturbations du bruit ambiant et en permettant à l’autre partie d’entendre clairement la voix pendant les appels, même dans les environnements bruyants.

24 heures de lecture audio

Le HUAWEI FreeBuds SE est doté d’une grande batterie dans son design compact. Avec un boîtier entièrement chargé, il peut fournir 24 heures de lecture de musique et une paire d’écouteurs entièrement chargés pourrait fournir 6 heures de lecture de musique continue. Pour les appels vocaux, le HUAWEI FreeBuds SE pourrait fournir 16 heures d’appel avec un boîtier de charge entièrement chargé, et les écouteurs peuvent être utilisés pendant 4 heures lorsqu’ils sont entièrement chargés, permettant aux utilisateurs d’écouter et d’utiliser à leur guise.

Un design semi-intra-auriculaire léger et tendance pour l’esthétique et le confort.

Le HUAWEI FreeBuds SE adopte un design semi-auriculaire léger qui prend en compte le confort et la stabilité, permettant aux utilisateurs de le porter pendant de longues heures sans souci. Qu’il s’agisse d’écouter de la musique, de regarder des films ou d’assister à des cours en ligne, il peut toujours apporter aux utilisateurs une expérience de port plus confortable. En outre, les écouteurs sont livrés avec des embouts en silicone de trois tailles différentes, qui sont aussi légers que des plumes, et le matériel flexible est plus agréable pour la peau. Les utilisateurs peuvent choisir la taille des embouts en silicone en fonction de leurs besoins.

Tekiano avec communiqué