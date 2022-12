Fortnite Chapter 4 : Le trailer annonce du lourd

Le Fortnite Chapter 4 est lancé par l’éditeur des jeux vidéos Epic Games. Le battle royal le plus célèbre et le plus populaire au monde affiche une belle mise à jour et notamment un passage à l’Unreal Engine 5.1.

Un changement visuel impressionnant est constaté dans ce nouveau chapitre de Fortnite lancé le 05 décembre 2022 qui apporte avec lui beaucoup de nouveautés et un nouveau monde. En effet,la carte a complètement changé avec la sortie de Fortnite Chapitre 4, Saison 1 en plus de nouveaux ennemis sur l’île, de nouvelles armes et des personnages insolites.

Trailer Fortnite Chapter 4 :

Fortnite Battle Royale dispose désormais des dernières innovations de l’Unreal Engine 5 grâce à Unreal Engine 5.1. Les fonctionnalités nouvelle génération d’UE5 sont disponibles dans Fortnite Battle Royale sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et via le cloud gaming.

