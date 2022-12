La Cité des Sciences Tunis célèbre son 30ème anniversaire ! (programme)

La Cité des Sciences Tunis célèbre cette année son 30ème anniversaire ! Un programme festif est organisé par la CST qui invite le public de tout âge à prendre part à plusieurs événements culturels et scientifiques prévus du 21 au 24 décembre 2022.

La Cité des Sciences à Tunis (CST) s’est amarrée autour d’un bassin antique baptisé Abou Fehr, aménagé par le sultan hafside Abû Abd Allah al-Mustansir al Hafsi (1249-1277) et s’est forgée sa propre identité, à savoir l’enracinement dans la symbolique historique identitaire, et le suivi du développement dans toutes les disciplinesscientifiques et technologiques et ce depuis 30 ans.

Plusieurs activités dans divers domaines seront mis en œuvre à la portée de toutes et de tous pour fêter ensemble cette institution de diffusion du savoir, dont les défis sont de hisser les activités et mécanismes de fonctionnement aux standards internationaux en la matière, au service de la “Science & Société”.

La Cité des sciences à Tunis précise qu’il s’agira en l’occurrence notamment de :

• Journées aéronautiques (conférences, compétitions, ateliers de démonstration, expositions);

• Conférences sur la mise en valeur du site archéologique « les jardins d’agrément de la dynastie Hafside » et visite guidée du site;

• Témoignages des bâtisseurs de la CST;

• Témoignages des partenaires internationaux ;

• Témoignages des partenaires nationaux de la CST;

• Lancement du documentaire réalisé à l’occasion du trentième anniversaire de la CST;

• Exposition la Cité en chantier ;

• Foire des partenaires de la CST ;

• Soirée astronomique et Soirée musicale.

Programme de la cité des sciences à Tunis spécial 30ème anniversaire :

http://www.cst.rnu.tn/dep_trente.pdf?fbclid=IwAR1rEtWVutjmhYgMFrj8IOztCJv-hIWVhUv6MwiuZywXPbAoWUo01Cy_fW4

Des ateliers inédits seront organisés par des animateurs et scientifiques. De nombreux invités sont prévus et beaucoup de visiteurs sont attendus. Une visite guidée du site de la CST sera programmée le 23 décembre 2023 dans l’après midi.

A noter que la quatrième édition des Journées de l’Aéronautique sont organisées en marge de l’anniversaire de la Cité des sciences les 21 et le 22 décembre 2022 au profit du grand public et notamment des jeunes sous le thème ‘Les Ailes de la Cité 22’.

L’entrée à la CST est libre et gratuite.

