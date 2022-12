 Appel à candidature : GOLDEN CUBES AWARDS pour sensibiliser les jeunes à l’architecture

L’appel à candidature pour le concours GOLDEN CUBES AWARDS est lancé pour sensibiliser les enfants et les jeunes à l’architecture. Ce programme est initié par l’UIA (union internationale des architectes, “Architecture & Children, UIA WP“), à travers sa filiale tunisienne et l’ordre des architectes Tunisiens.

Le GOLDEN CUBES AWARDS est un prix qui valorise toute action ou projet dont l’objectif est de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’architecture, à sa variété et aux processus de sa production. Il récompense des actions et/ou des projets éduquant les enfants et les jeunes de Tunisie à l’environnement bâti.

Qui peut participer au Golden Cubes awards ?

Golden Cubes awards ambitionne de faire reconnaître, encourager et soutenir les personnes et les organisations qui construisent les bases d’une culture architecturale et aident les enfants et les jeunes, à comprendre la conception architecturale et les processus par lesquels notre environnement est façonné. Cela aide à préparer les citoyens adultes de demain, à participer efficacement à la création et à l’utilisation d’un cadre de vie humain et durable.

Si nous ne sommes pas satisfaits aujourd’hui du cadre urbain, collectif ou bâti dont nous vivons, nous pouvons changer les choses à travers les enfants d’aujourd’hui, les adultes de demain.

et c’est là toute l’importance de participer à cet évènement !

Les participants sont invités à soumettre des contributions décrivant des activités (cours,

classes, événements, etc.) ou des produits (publications, outils, jeux, kits, guides, films,

programmes informatiques, etc. (publications, outils, jeux, kits, guides, films, programmes

informatiques, etc.) conçus pour enseigner aux enfants et aux jeunes l’architecture et

l’environnement bâti) conçus pour enseigner aux enfants et aux jeunes l’architecture et

l’environnement bâti.

Le processus d’attribution des Cubes d’or UIA Architecture & Children n’est pas un “concours” pour lequel les participants doivent produire de nouveaux projets ou

bien sont censés produire de nouveaux projets.

Ils sont plutôt invités à présenter des propositions relatives à une activité en cours ou à un projet en cours de réalisation, un événement qui a eu lieu ou un produit qui a été réalisé entre mars 2020 et la date limite de soumission du 15 mars 2023.

Les candidats qui désirent participer au concours GOLDEN CUBES AWARDS doivent envoyer leurs candidatures dans un délai ne dépassant le 15 janvier 2022. Plus de détails sur les conditions de participation et l’appel à candidature sont accessibles sur le lien drive.

Tekiano