Flat6Labs Tunisia célèbre son 10ème Demo Day et 5 ans d’investissement en Tunisie. Ce fut l’opportunité de promouvoir l’activité de 8 startups Tunisiennes innovantes opérant dans divers secteurs d’activité notamment voyage et hospitalité, TIC, FinTech, Transport & Logistique, Gestion des effectifs et l’Économie Verte.

Il fut aussi l’occasion de célébrer 5 ans d’investissement de Flat6Labs en Tunisie avec le soutien de ses partenaires de longue date, à savoir, le TAEF (Tunisian American Enterprise Fund), la BIAT, Meninx Holding, la Société Financière Internationale (membre du groupe de la Banque mondiale) et Sawari Ventures.

“Il y a cinq ans, Flat6Labs a été lancé en Tunisie, dans l’un des écosystèmes de startups les plus dynamiques de la région MENA. Nous avons lancé notre premier cycle avec un groupe de 6 startups menées par des fondateurs très passionnés. Et aujourd’hui, nous sommes fiers de dire que durant les cinq dernières années. Flat6Labs a été l’investisseur le plus actif en Tunisie, avec 75 startups dans notre portefeuille. Nous avons investi un total de 20 millions de dinars, nos startups ont levé 50 millions de dinars auprès d’investisseurs externes et créé plus de 700 emplois directs”, atteste Walid Triki, General Manager de Flat6Labs en Tunisie.

Ramez El Serafy, CEO de Flat6Labs a annoncé le lancement de Tunisia Seed Fund II “un fonds de 15 millions de dollars qui aura pour vocation de continuer à soutenir les startups Tunisiennes et poursuivre notre parcours d’investissement dans la jeunesse Tunisienne”.

Il a aussi annoncé les projets d’expansion de Flat6Labs sur le continent Africain et le lancement de nouveaux programmes en Afrique Sub-Saharienne.

Les startups du 10ème cycle de Flat6Labs sont:

– Bako Motors : Le premier véhicule électrique alimenté par l’énergie solaire en Afrique

– BQube ITs : Un Quality Manufacturing Execution System “QMES” pour avoir un suivi en temps réel et améliorer l’efficacité de la production

– Datasphera : Une plateforme SAAS qui permet aux entreprises d’adapter leur support client, leur engagement client et leur acquisition

– HackUp : Une plateforme d’évaluation des développeurs qui aide les entreprises à valider les compétences des développeurs grâce à des tests de codage pour une embauche plus rapide.

– Insight+ : Une plateforme de change de devises étrangères mettant en relation les banques et les opérateurs de change

– Kinko : Une plateforme de réservation en Temps Réel entre Hôtels / Chambres d’hôtes et Agences de Voyages.

– True Delta : Un outil de reconnaissance de documents et de réconciliation de données pour automatiser les tâches manuelles des agences bancaires

– Water Sec : Un fournisseur de solutions intelligentes de gestion de l’eau qui façonne un comportement de consommation d’eau durable.