Appel à candidature : Ness El Houma recherche 3 projets d’innovation urbaine à Béja

Le programme Ness El Houma recherche 3 projets d’innovation urbaine à Béja et lance à cet effet un appel à candidature aux organisations de la société civile de la région.

Vous êtes une organisation de la société civile ? Vous intervenez sur le quartier de Bellevue à Béja nord ou Ksar Bardo à Béja nord ou Taieb Mhiri à Zahret medien Amdoun ? Vous voulez travailler sur des thématiques autour des espaces verts et/ou de rencontre, espaces de jeux et/ou de loisirs pour enfants, activités culturelles, activités sportives et gestion des déchets ? Faites BOUGER votre QUARTIER !

Pour bénéficier d’un accompagnement et d’un financement pour développer votre projet, consultez le formulaire ▷ https://bit.ly/NEH_TexteAC_FR

L’envoi du dossier de candidature est à effectuer par email à l’adresse suivante : nesselhouma@labess.tn avant lundi 2 janvier 2023 à 23:59.

Critères d’éligibilité : – Être basée au gouvernorat de Béja

– Prouver que sa situation financière et administrative est régulière

– Avoir une bonne connaissance du contexte et des particularités des quartiers d’intervention

– Être créative, innovante et avoir une approche originale de résolution de problèmes

– Avoir une existence légale d’au moins un an

– Avoir de l’expérience en lien avec les thématiques de Ness El Houma

Ness El Houma est un programme financé par l’Agence française de développement (AFD) et mis en œuvre par Handicap International – Humanity & Inclusion et le Lab’ess en partenariat avec l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine. Il vise à faire émerger des initiatives urbaines innovantes et créatives adaptées aux besoins des habitants.

Tekiano avec Ness El Houma

