La capsule Orion d’Artemis revient sur Terre et révèle les plus belles images de la Lune

La capsule Orion de la fusée Artemis revient sur Terre après avoir passé un peu plus de 25 jours dans l’espace. Lancée par la NASA en novembre la méga fusée Artemis a laché la capsule Orion au plus près de la Lune et a rapporté des clichés magnifiques du satellite terrestre.

Rappelons qu’Artemis est lancé 50 ans après le dernier vol du programme Apollo, elle ne contient pas un équipage à bord. la capsule Orion d’Artemis, n’a pas atterri sur la Lune mais s’est aventuré jusqu’à quelques 130 km de sa surface, un record pour un vaisseau habitable.

Les photos de la lune et de la terre prises en noir et blanc par la capsule Orion sont partagées sur le site officiel de la NASA nasa.gov/multimedia/imagegallery.

Le vaisseau Orion de la Nasa a amerri dimanche 11 décembre 2022 dans l’océan Pacifique, dernière étape de sa mission couronnée de succès. Récupérer la capsule va permettre de recueillir des données fondamentales pour les futures missions spatiales.

La mission Artemis 2; le prochain voyage des humains vers la Lune, est prévue pour 2024. Nous ne reverrons probablement pas un homme sur la Lune avant 2025..

I.D.

La fusée Artemis décolle de la terre et se dirige vers la Lune