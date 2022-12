Salon Dardéco l’événement phare du design en Tunisie se tient à nouveau au Kram

Le Salon Dardéco, salon de la Décoration et du Design, considéré comme l’événement phare du design en Tunisie revient pour un nouveau rendez-vous du 14 au 25 Décembre 2022 au Parc des Expositions du Kram.

Après 18 ans d’existence, Dardéco est devenu le stimulateur de business et d’échanges créatifs entre les différents acteurs du secteur de la décoration et du design. Cette manifestation reste unique en son genre et continue de fédérer avec succès un public passionné par la décoration et le design et des professionnels avides des dernières tendances.

En sélectionnant ses participants avec rigueur, le salon réunit en un même lieu plus de 200 enseignes et marques tunisiennes et met en avant, durant 10 jours, le savoir-faire tunisien et les nouvelles tendances de l’année dans un lieu fonctionnel et créatif divisé en 3 espaces à savoir :

• l’Espace Design et Création,

• l’Espace Maison déco,

• l’Espace Jardin déco.

Quatre espaces, Quatre thématiques à découvrir !

Chaque année, dardéco, cette manifestation majeure du design en Tunisie représente une chance unique pour les designers et les créateurs de s’adresser directement aux fabricants industriels et au grand public à travers L’Espace Design et Création qui sera divisé en 4 univers différents mais complémentaires à savoir :

-Parcours de la Création,

-Signatures,

– Galerie d’art,

-Accueil et Conseil.

1- Parcours de la création : Outdoor Design

Chaque année, le Parcours de la Création offre une opportunité pour les designers et les créateurs de rencontrer les fabricants industriels et grand public. Dans cet espace 4 jeunes designers et créateurs de différentes spécialités (céramique, cuivre, fibre végétale, tissage …) exposent des collections exclusives pour dardéco 2022 autour du thème « Outdoor Design».

Ces designers exposants proposent toutes les tendances du design outdoor de ces dernières années : des accessoires et des articles de décoration extérieure, des luminaires, des mobiliers d’extérieur et des meubles de jardin.

L’exposition sera sous forme d’ambiances évoquant des idées pour aménager ou embellir son extérieur et créer un espace pour se détendre et se ressourcer. Chaque visiteur pourra trouver le conseil adapté à son goût auprès de nos designers qui seront à sa disposition sur place durant les 10 jours d’exposition.

2- Espace Signatures :

Un nouvel espace sous l’appellation « Signatures » s’ajoute cette année à l’Espace Design et création au sein de dardéco.

Des installations bien agencées mettant en avant tout un large panel de créations 100% tunisiennes, des objets uniques conçus et signés par des jeunes créateurs et réalisés par des mains tunisiennes présentées sous formes des ambiances inspiratrices pour toujours mieux répondre aux attentes des visiteurs.

Cet espace est animé en partenariat avec CREATIVE TUNISIA.

3- La Galerie d’art :

La galerie d’art est animée en partenariat avec l’Union des Artistes Plasticiens Tunisiens. Les artistes participant à cet espace proposent une sélection des œuvres d’art sous le thème « Gravure ».

La gravure est une technique qui consiste à réaliser des tailles en creux sur le métal avec un outil ou un mordant (un acide) sur une plaque de métal. Cette dernière sera encrée puis essuyée et passée sous presse. Son impression sur papier est appelée gravure.

La galerie d’art rassemble plus que 70 œuvres de peinture gravée.

4- Espace Accueil et Conseil :

Dardéco draine annuellement plus de 60.000 visiteurs grand public et professionnels à la recherche de nouvelles tendances mais aussi des réponses à leurs questions en matière de décoration et de design.

Soucieux d’apporter à ces visiteurs passionnés la plus grande satisfaction possible et conscients qu’il est important de les accompagner dans leurs actes d’achat et la réalisation de leurs projets, nous avons créé au sein de l’Espace Design et Création, un Espace Accueil et Conseil.

Le but de cet espace consiste à être au plus proche des visiteurs et à l’écoute de leurs envies et besoins. Une équipe d’architectes d’intérieur accueillera tout visiteur à la recherche d’informations ou de coaching déco, traitera sa demande, apportera son expertise en matière de couleurs, éclairages, matériaux et volumes et proposera des solutions pratiques et esthétiques pour son intérieur et extérieur.

Le salon dardéco se tiendra conjointement avec la 11ème édition de la Foire du Tapis et des Tissages Traditionnels et le Festival de la Porcelaine au Parc des Expositions du Kram. Pour plus d’informations, consultez le site web salon : www.dardeco.com.tn .

Tekiano avec Dardeco