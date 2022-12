WhatsApp permettra bientôt d’envoyer des messages qui disparaissent une fois lus

Si WhatsApp arrive à être aujourd’hui l’application de messagerie la plus populaire et la plus utilisée dans le monde entier, c’est parce que l’application essaie à chaque fois de se renouveler et de s’adapter aux besoins de ses utilisateurs par l’intégration régulière de nouvelles fonctionnalités.

Rappelons que Meta a déployé la fonction « Communautés » et les messages éphémères en août dernier, qui seront supprimés automatiquement de la discussion après une période définie par l’utilisateur.

La dernière version 2.22.25.20 sur Android de WhatsApp a permis la possibilité d’envoyer des messages à vue unique réalisable.

Comment cette option se fonctionne ?

Lorsque l’utilisateur se prépare à envoyer un message à vue unique, cette option se distingue par la présence d’un petit cadenas sur le bouton d’envoi.

Lorsque le message est reçu et lu par le destinataire, il sera automatiquement supprimé. De ce fait, vous ne pourrez pas copier, transférer ou capturer ces messages.

A souligner toutefois que cette fonctionnalité est encore en phase de développement et d’expérimentation.