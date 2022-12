WTA Awards : Ons Jabeur remporte le prix “Karen Krantzcke” de l’esprit sportif

La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur a remporté le Prix de la Championne de la Paix, mais aussi celui Karen Krantzcke de l’esprit sportif de WTA Awards, et ce lundi 12 décembre 2022.

Selon la WTA, Ons Jabeur classée 2ème mondiale a mérité ce prix « pour avoir fait preuve de respect envers les autres, pour son fair-play et pour sa courtoisie sur et en dehors du terrain ».

Quant à la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, elle a été élue “meilleure joueuse de l’année 2022” par la WTA.

🏆 I am honored to join many incredible players and amazing people who recived this award over the years… Thank you for the #WTAPlayerofTheYear and for your support. 2022 was amazing. It wouldn't have happened without you. pic.twitter.com/mOZFrQhZee

— Iga Świątek (@iga_swiatek) December 13, 2022