Alliance Shobbak : Cycle de formation en industrie culturelle pour les jeunes de Gafsa, Menzel Bourguiba, Téboursouk et Siliana

Un programme de formation dans le secteur culturel lancé par l’alliance Shobbak sera lancé au cours du mois du janvier 2023 à travers l’organisation de plusieurs sessions de formation qui seront planifiés tout au long de l’année, et ce, sur 4 régions qui sont : Gafsa, Menzel Bourguiba, Téboursouk et Siliana.

Ce cycle de formation donnera lieu à des projets artistiques qui feront l’objet de différentes tournées et spectacles au sein de ces quatre régions. Ces manifestations seront menées par les jeunes qui ont bénéficiés du programme de formation en management culturel. Ce programme désire aussi à accompagner des jeunes artistes aux mécanismes de gestion culturelle et de production artistique.

Ainsi, deux annonces publicitaires ont été lancées auprès des jeunes originaires de Gafsa, Menzel Bourguiba, Téboursouk et Siliana et ayant entre 18 et 35 ans afin de les pousser à s’inscrire dans ces cycles de formation.

La première annonce avait comme cible les jeunes qui souhaitent acquérir des connaissances et des compétences liées à la gestion culturelle et à l’organisation des événements.

La deuxième annonce visait plutôt les jeunes artistes et groupes de musique qui ont l’intention de se lancer dans la production privée et ont besoin d’un soutien dans les caractéristiques de gestion artistique et les cheminements de carrière en production musicale.

Ce projet sera dirigé par une alliance composé de : Chrita communication, Albadil- alternative culturelle et Akacia prod qui sont tous des organismes actifs depuis des années dans le secteur culturel et ce dans divers spécialités. Il s’insère dans le cadre du programme culturel ‘Dayer ma Ydour’ exécuté par Culture Resource (Al-Mawred Al-Thaqafy) et cofinancé en partenariat avec l’Union Européenne.

L’objectif principal de ce programme de formation est de réaliser une vraie décentralisation culturelle permettant aux différentes régions d’avoir leurs ressources humaines nécessaires et indépendantes dans l’organisation des différentes manifestations culturelles.

Tekiano avec communiqué