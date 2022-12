Karim Benzema annonce sa retraite internationale

Le 19 décembre 2022, au lendemain de la finale de Coupe du monde perdue par la France, a coïncidé avec le 35ème anniversaire de Karim Benzema qui a saisi cette occasion pour annoncer sur ses réseaux sociaux sa retraite internationale.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Le Ballon d’or 2022 a été mis de côté entre 2015 et 2021 en raison de son implication dans une affaire de sextape, et au moment où il a rejoint les Bleus dans cette Coupe du Monde Qatar 2022, il a eu une déchirure musculaire dans le quadriceps gauche quelques heures avant la première rencontre contre l’Australie. Mais malgré son rétablissement de sa blessure, Deschamps aurait refusé de le réintégrer dans le groupe des Bleus.

