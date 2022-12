Le patron de Twitter Elon Musk appelé à partir selon son propre sondage! Qui veut lui succéder ?

Le patron de Twitter Elon Musk a lancé un sondage ou il proposait de quitter son poste en tant que PDG et céder sa place à la tête du réseau social. ‘Dois-je me retirer de la direction de Twitter ? Je suivrai les résultats de ce sondage’, avait-il tweeté le 18 décembre 2022.

Les résultats sont tombés, 24 heures plus tard. Les Twittos ont voté ” Oui ” avec 57,5 % des suffrages.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022