L’astronaute tunisienne Rania Toukebri élue mentor pour Space4Women 2023

La première astronaute tunisienne, arabe et africaine, Rania Toukebri, vient d’être nommée mentor 2023 pour le programme Space4Women.

Space4Women, qui est un projet du Bureau des affaires spatiales des Nations unies (UNOOSA), vise à faciliter l’accès aux avantages de l’exploration spatiale, de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), l’éducation et les carrières en STIM pour les femmes et les jeunes filles qui veulent étudier ou en faire partie.

L’ingénieure aérospatiale qui a reçu en 2021 le prix pionnier de la part de Space Advisory Council en partenariat avec les Nations unies et membre du Space Security Committee de l’IAF (International Accreditation Forum), est actuellement coordinatrice régionale pour l’Afrique à la SGAC (Space Generation Advisory Council).