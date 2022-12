Lionel Messi bat le record de la photo la plus likée sur Instagram

Après avoir décroché la Coupe du monde de football 2022 avec l’Argentine, la légende vivante a réussi à battre le record de la photo la plus likée sur Instagram avec plus de 70 millions de likes jusqu’à jeudi 22 décembre 2022.

A rappel qu’avant le post de Messi, la photo la plus liké sur Instagram était celle d’un œuf, publiée en janvier 2019.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« CHAMPIONS DU MONDE !!!!!!! J’en ai rêvé tant de fois, je l’ai tellement souhaité que je n’en reviens pas, je n’arrive pas à y croire… Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous prouvons une fois de plus que les Argentins, lorsque nous combattons ensemble et unis, nous sommes capables d’obtenir ce que nous voulons. Le mérite revient à ce groupe, qui est au-dessus des individualités, c’est notre force de nous battre pour un même rêve qui était aussi celui de tous les Argentins… Nous l’avons fait !!! », c’est ce que l’Albiceleste a écrit dans la légende de ses photos.