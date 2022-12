ChatGPT , le Chatbot populaire d’OpenAI qui inquiète de plus en plus Google

ChatGPT est un Chatbot intelligent ouvert au public début décembre par OpenAI , l’entreprise américaine spécialisée en intelligence artificielle basée à San Francisco, qui inquiète de plus en plus le géant Google…

La particularité de ChatGPT cet agent conversationnel informatisé, consiste en sa capacité de tenir une conversation normale et fluide avec un humain sans douter qu’on est en train de discuter avec une machine.

Il est capable de générer le tout naturellement du monde un texte sur n’importe quel type de sujet. Le ChatGPT donne l’illusion qu’il réfléchit et analyse afin de répondre aisément à toutes les questions.

Ces modèles d’intelligence artificielle d’OpenAI commencent à tourmenter la direction d’Alphabet faisant partie de Google. la direction de la firme américaine vient d’émettre un “code rouge” en interne, selon les informations du New York Times, rapporte le site spécialisé lesnumériques.com .

Il ajoute que cette innovation technologique pourrait faire de l’ombre à Google puisqu’avec ce genre de développement, la recherche en ligne, notamment sur le moteur de recherche Google, pourrait être compromise et remplacée en faisant appel à l’intelligence conversationnelle.

“Pour Google, c’est un peu comme si l’alarme incendie avait été tirée”, rapporte le New York Times. On pourrait s’attendre donc dans la période à venir qu’un concurrent de ChatGPT par Google, pourrait bientôt voir le jour, plus rapidement qu’on ne le pense…

Pour tenter de tester le ChatGPT , il suffit de se rendre sur le site chat.openai.com

I.D.

Lire aussi :

Le paradis musulman imaginé par un logiciel d’intelligence artificielle Ai (Photos)