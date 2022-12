La Tunisie célèbre le patrimoine culinaire arabe

La Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT) vient d’annoncer l’organisation de la première édition des Journées Culinaires arabes qui se tiendront les 1er et 2 février 2023 à la Cité de la culture à Tunis.

Cette première se tiendra sous les auspices du ministère du Tourisme avec le concours des ministères des Affaires étrangères et de la Culture, ainsi que les ambassades des pays arabes accréditées en Tunisie et le gouvernorat de Tunis participeront à cet évènement.

Cette manifestation vise à promouvoir la gastronomie tunisienne et arabe et contribuer à la mise en valeur de l’héritage gastronomique tunisien. C’est pour cette raison qu’un colloque sera organisé au cours de cet événement portant sur le patrimoine culinaire arabe: « Richesse et diversité au service du tourisme interarabe ».

La Fédération tunisienne des restaurants touristiques exploitera les jours de la manifestation pour proposer deux projets :

La création de l’union arabe des restaurants touristiques et la sauvegarde du patrimoine culinaire.

La création d’une académie de formation dans les arts culinaires.

Ces deux projets peuvent être réalisés à travers l’Organisation arabe du tourisme basée en Arabie Saoudite dont le président Bander ben Fahd al Fahid sera présent à Tunis afin d’assister à ce festival.