Google Lens lira les ordonnances médicales pour vous

Lors de sa conférence annuelle en Inde, Google a dévoilé son nouveau projet qui consiste à rendre les écritures illisibles des médecins lisibles à travers le développement d’une intelligence artificielle capable de déchiffrer les ordonnances, ce qui est “ un processus complexe”, selon la firme californienne.

Certainement vous avez eu l’expérience de vouloir lire les ordonnances que votre médecin vous a écrites, mais vous ne parvenez pas à cause de l’écriture illisible.

De même, cela peut arriver pour certains pharmaciens qui peuvent éprouver des difficultés à déchiffrer l’écriture des médecins.

Alors pas de souci et peu de patience, Google Lens est en train de travailler sur le développement d’une nouvelle intelligence artificielle qui pourra lire les ordonnances médicales pour nous.

We’ve started working on the complex process of identifying what’s written on medical prescriptions by building an assistive model to digitise it, using AI, for medical healthcare professionals.#GoogleForIndia pic.twitter.com/XD8YwJ6HBr

— Google India (@GoogleIndia) December 19, 2022