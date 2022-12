Film hommage au grand peintre Tunisien Hédi Turki “L’homme abstrait” par Rami Jarboui

Un film hommage à Hédi Turki intitulé “L’homme abstrait” a été présenté à la Cité de la Culture de Tunis. Le film documentaire projeté en avant-première est un hommage à la mémoire du grand peintre tunisien feu Hédi Turki (1922-2019) réalisé par Rami Jarboui.

Véritable icône des arts plastiques en Tunisie, celui qu’on appelait affectueusement Baba el Hédi est une grande personnalité tunisienne, dernier des grands peintres de l’Ecole de Tunis. Hédi Turki était connu pour ses toiles largement distinguées par une approche qui allie modernité et authenticité, popularisant l’art abstrait en Tunisie avec un style proche de l’expressionnisme abstrait.

Le film documentaire de 70 minutes revient sur l’histoire des arts plastiques en Tunisie à travers les traces et le parcours pictural de Hédi Turki et les témoignages de ses amis et de la famille proche.

Hedi Turki a incarné avec son imposante oeuvre l’art abstrait en Tunisie avec un style proche de l’expressionisme abstrait, dans notamment ses portraits et ses dessins au fusain et à l’encre de Chine.

Influencé par les artistes américains Jackson Pollock et Mark Tobey, on compte parmi ses œuvres majeures, “Composition” (1961), “Les confidences” (1970) , “Le vieillard type tunisien” (1970), “Portrait d’homme à la cravate” (1976) ou encore “La jeune fille assise”.

Une galerie; l’Espace Art et Culture Hédi-Turki a vu le jour à l’initiative des enfants de l’artiste plasticien feu Hédi Turki à Cité Mahrajène à Tunis. L’espace a été inauguré le 14 mai 2022 à l’occasion du centième anniversaire du peintre avec une rétrospective réunissant une quarantaine de ses œuvres appartenant à sa famille.

