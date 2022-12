Les jeunes écrivent le patrimoine de la ville de Gafsa : des ateliers lancés par Asm Gafsa et l’IFT

L’Association pour la Sauvegarde de la Médina de Gafsa (Asm Gafsa) organise des ateliers de rédactions participatives à propos du patrimoine de la médina destinés aux jeunes intitulés “Les jeunes écrivent le patrimoine de la ville de Gafsa“.

L’objectif est d’impliquer les jeunes gafsiens dans la vie publique de leur ville. Ces ateliers auront lieu le 29 décembre à partir de 9h à Dar Loungou, siège de l’association.

Ces ateliers lancés avec l’appui de l’ambassade de France en Tunisie et l’Institut Français en Tunisie, s’insèrent dans le cadre du programme Ghodwa Khir lancé par l’Ambassade de France en Tunisie en 2022 et le projet “Les ru(elles) vertes de la médina de Gafsa”.

L’inscription est ouverte et gratuite pour les jeunes et adultes qui se trouvent à Gafsa. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook Asm Gafsa.

