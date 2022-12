A4 Challenge, Le Jeu du foulard, Mariam et the Blue Whale, des jeux en ligne suicidaires & morbides!

Des jeux en ligne suicidaires & morbides comme A4 Challenge, Le Jeu du foulard, Mariam, et the Blue Whale ciblent les enfants et les amènent à pratiquer la violence ou le meurtre ou encore les inviter à réaliser des défis les conduisant au suicide.

L’Agence nationale de la sécurité informatique , ANSI a expliqué, dans un communiqué publié sur sa page Facebook que le processus de sollicitation des enfants se fait sur certains sites par les influences psychologiques ou les tentations matérielles pour leurs soutirer des informations personnelles afin de les piéger et de les mettre dans un état d’addiction .

L’Agence nationale de sécurité informatique appele tous les parents à parler à leurs enfants des dangers d’Internet et des moyens de les éviter, tout en les alertant sur la nécessité d’informer leurs parents en cas de contenu violent ou suspect. L’ANSI les invite aussi à faire attention aux messages que leurs enfants pourraient échanger avec des inconnus à travers les réseaux sociaux.

Il est aussi nécessaire d’adopter des programmes pour contrôler la durée d’utilisation des ordinateurs et des Smartphones par les enfants et pour suivre leurs activités sur Internet. L’agence a conseillé d’adopter des programmes qui aident à sélectionner le contenu des jeux électronique à l’instar de Google Kids Space, Youtube Kids et Google Family Link .

De son côté le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance met à la disposition des citoyens une plateforme www.e-iblagh.tn pour signaler les menaces et les risques qui envahissent le monde virtuel et les problèmes rencontrés dans l’environnement technologique ou réel auprès des instances et structures officielles afin de trouver des solutions dans les meilleurs délais.

Tekiano